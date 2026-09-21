Ayvens vise une rentabilité de 14-16% en 2029, le titre recule

(Actualisé cours en Bourse et commentaires d'analystes §§5-7)

Ayvens AYV.PA recule en Bourse lundi après avoir annoncé prévoir une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 14% et 16% en 2029, le groupe de location automobile présentant ses nouveaux objectifs stratégiques alors que s'achève l'exécution de son plan précédent, "PowerUP 2026".

La filiale de Société Générale, qui présentait également lundi sa feuille de route stratégique, envisage une amélioration de quatre points de pourcentage de son ratio coûts/revenus, qui atteindrait environ 49% en 2029, grâce à une baisse des charges d'exploitation.

"Ayvens s’apprête désormais à entrer dans une nouvelle phase de développement axée sur la reprise d’une croissance rentable et sur la place centrale accordée à l’excellence opérationnelle", a déclaré Philippe de Rovira, directeur général, cité dans un communiqué.

Le groupe vise aussi un ratio CET 1, un indicateur clef de sa performance financière, d'environ 12,5% en 2029.

À Paris, vers 07h55 GMT, l'action baisse cependant de 3,25% à 10,13 euros.

"Ces objectifs nous semblent plus réalistes qu'ambitieux", avisent les analystes de Jefferies dans une note, soulignant qu'ils sont conformes à leurs prévisions et "pourraient être légèrement en-deçà des attentes du marché, le consensus établi par la société indiquant que les rendements et la croissance des actifs se situeraient plutôt dans la partie haute des fourchettes cibles".

Le courtier ajoute que ces objectifs "confirment plutôt un scénario boursier caractérisé par des dividendes plus élevés et une croissance plus faible".

GAINS D'EFFICACITÉ EN VUE AVEC L'IA

Ayvens entend par ailleurs intégrer l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer les interactions avec les clients et les services internes, et d'augmenter de 30% l’efficacité de huit activités essentielles dans les fonctions "Commerce", "Finance" et "Services & Opérations".

L'entreprise prévoit également d'augmenter sa flotte financée d’au moins 3% et de gagner des parts de marché sur certains segments, notamment celui de la vente au détail, avec un objectif de 900.000 véhicules dans le cadre de son plan 2029, se concentrant sur des pays à croissance moyenne et élevée.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)