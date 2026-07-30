Ayvens-RNPG -8,7% au T2 avec la normalisation des ventes de véhicules d'occasion

Ayvens AYV.PA a fait état jeudi d'un résultat net part du groupe en baisse de 8,7% au deuxième trimestre 2026, le groupe citant la normalisation attendue du résultat des ventes de véhicules d’occasion dans un environnement mouvant.

"Ayvens a poursuivi l’exécution de sa feuille de route stratégique et financière, affichant des marges solides et de nouvelles réductions de coûts, ce qui a permis de compenser la normalisation attendue du résultat des ventes de véhicules d’occasion dans un environnement mouvant", a déclaré Philippe de Rovira, Directeur général d'Ayvens.

L'entreprise française de location de véhicules a rapporté un résultat net part du groupe de 248 millions d'euros pour avril-juin. Les marges de location et de services sont ressorties à 762 millions d’euros, contre 712 millions d'euros au deuxième trimestre 2025.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)