Ayvens : résultat net 2025 +45,7%, légère baisse des actifs productifs
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 07:47

Ayvens AYV.PA a fait état vendredi d'un bond de 45,7% sur un an de son résultat net part du groupe pour 2025, malgré une légère baisse des actifs productifs.

La filiale de location automobile de Société Générale SOGN.PA a enregistré un résultat net part du groupe de 996 millions d'euros en 2025 après 684 millions d'euros l'année dernière.

Les marges du leasing et des services ont atteint 2,944 milliards d'euros, en hausse de 9,1% par rapport à 2024.

Les actifs productifs s'élèvent quant à eux à 53,0 milliards d'euros, soit une baisse de 1,0% par rapport au quatrième trimestre 2024.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré que cette baisse résulte notamment de la réduction de la flotte au Royaume-Uni et de l'activité d'abonnement en Allemagne, tous deux en cours de restructuration à la suite de la révision du portefeuille effectuée en 2024, ainsi qu'en Turquie, où l'économie est toujours en phase d'hyperinflation

Pour 2026, le groupe confirme ses objectifs "Powerup", tout en annonçant tabler sur un résultat brut par unité UCS entre 200 et 600 euros et des coûts à atteindre (CTA) de moins de 30 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

