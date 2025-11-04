Ayvens rachète €275 mlns d’actions propres dans le cadre de la cession Lincoln

Ayvens SA AYV.PA :
* AYVENS RACHÈTE EUR 275 MLNS D'ACTIONS PROPRES DANS LE CADRE DE LA CESSION DU CONSORTIUM LINCOLN
* LES ACTIONS RACHETÉES SERONT ANNULÉES
Texte original nGNE5pR5Qj
(Rédaction de Gdansk)
|11,2800 EUR
|Euronext Paris
|-0,44%
