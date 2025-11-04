information fournie par Reuters • 04/11/2025 à 08:52

Ayvens rachète €275 mlns d’actions propres dans le cadre de la cession Lincoln

Ayvens SA AYV.PA :

* AYVENS RACHÈTE EUR 275 MLNS D'ACTIONS PROPRES DANS LE CADRE DE LA CESSION DU CONSORTIUM LINCOLN

* LES ACTIONS RACHETÉES SERONT ANNULÉES

(Rédaction de Gdansk)