Ayvens prévoit un ROTE compris entre 14% et 16% en 2029

A l'occasion de la présentation de son plan stratégique à horizon 2029, Ayvens indique viser une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 14% et 16% en 2029, contre un ROTE compris entre 13% et 15% dans son précédent plan PowerUP 2026.

Le groupe spécialisé dans la location longue durée et la gestion de flottes automobiles, filiale de Société Générale, ajoute viser un ratio CET1 de l'ordre de 12,5% pour 2029, contre un ratio CET1 d'environ 12% dans PowerUP 2026.

Ayvens prévoit aussi une amélioration de 4 points de pourcentage de son coefficient d'exploitation, à environ 49% en 2029, incluant une baisse des charges d'exploitation, contre un coefficient d'exploitation de l'ordre de 53% en 2026, équivalent à un coefficient d'exploitation sous-jacent d'environ 52% dans PowerUP 2026.

Enfin, la société table sur un taux de distribution du dividende compris entre 50% et 60%, auquel s'ajoute la restitution du capital excédentaire, contre un taux de distribution du dividende de 50% dans son plan PowerUP 2026.

"Alors que l'exécution du plan PowerUP 2026 est sur le point de s'achever avec succès, Ayvens va désormais entrer dans une nouvelle phase de développement fondée sur la reprise d'une croissance rentable et sur le placement de l'excellence opérationnelle au coeur de l'ensemble de nos processus et de nos actions", affirme son directeur général, Philippe de Rovira.