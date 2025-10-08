Ayvens prend note de la consultation de la FCA relative aux commissions sur le financement automobile en GB

Ayvens SA AYV.PA :
* A PRIS NOTE DE L’ANNONCE DE LA CONSULTATION DE LA FCA RELATIVE AUX COMMISSIONS SUR LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI ET DE SON PLAN D’INDEMNISATION
* LA PROVISION COMPTABILISÉE DANS SES ÉTATS FINANCIERS 2024 AU TITRE DES PASSIFS POTENTIELS LIÉS À L’EXPOSITION AUX COMMISSIONS SUR LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI DEMEURE SUFFISANTE
Pour plus de détails, cliquez sur AYV.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer