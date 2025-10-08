 Aller au contenu principal
Ayvens prend note de la consultation de la FCA relative aux commissions sur le financement automobile en GB
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 08:52

Ayvens SA AYV.PA :

* A PRIS NOTE DE L’ANNONCE DE LA CONSULTATION DE LA FCA RELATIVE AUX COMMISSIONS SUR LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI ET DE SON PLAN D’INDEMNISATION

* LA PROVISION COMPTABILISÉE DANS SES ÉTATS FINANCIERS 2024 AU TITRE DES PASSIFS POTENTIELS LIÉS À L’EXPOSITION AUX COMMISSIONS SUR LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI DEMEURE SUFFISANTE

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AYVENS
10,2300 EUR Euronext Paris +0,69%
