Ayvens, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du jeudi 30 octobre 2025

(AOF) - Ayvens (+9,84% à 11,05 euros)

Ayvens a vu ses revenus de leasing légèrement progresser de 1,2%, à 2,783 milliards d'euros entre juillet et septembre, tandis que la marge du leasing s'est élevée à 345,8 millions d'euros, soit une amélioration de 18,3%. Enfin, le bénéfice net a bondi de 84,9%, pour s'élever à 273,7 millions d'euros. Les analystes de Jefferies évoquent des progrès sur tous les indicateurs et un "excellent résultat" avec un bénéfice avant impôts en hausse de 11% par rapport au consensus. En outre, les investisseurs apprécient l'annonce d'un programme de rachat d'action de 360 millions d'euros, ainsi qu'un dividende exceptionnel de 0,42 euro par titre, payable le 18 décembre.

Points-clés

- Numéro 1 mondial de la location automobile, avec une flotte de 3,2 millions de véhicules, né en 2023 de la fusion entre LeasePlan et ALD Automotive ;

- 3 MdS€ de chiffre d’affaires généré par les revenus des contrats de location et les services connexes (90 %) et par les reventes de véhicules en fin de contrat ;

- Ambition : renforcement des positions de numéro 1 mondial, par la flotte et la rentabilité, via :

- efficacité technologique de la plateforme,

- croissance par élargissement des implantations et nouvelles solutions de mobilité,

- rang de numéro 1 mondial de la mobilité durable ;

- Capital contrôlé à 52,6 % % par la Société Générale, devant les anciens actionnaires de LeasePlan (22,5%), Tim Albertsen étant directeur général et Pierre Palmieri, président du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- exploitation du potentiel de la fusion : accélération des synergies, réduction des coûts, notamment dans l’immobilier, déploiement de la marque Ayvens et de Ayvens Bank,

- croissance par élargissement des implantations et centres de mobilité (15) et par partenariats, tel celui avec Stellantis -500 000 véhicules achetés jusqu’en 2026,

- nouvelle organisation exécutive scindée en 4 « régions » (non alignées sur la géographie),

- montée en puissance des véhicules à moteur électrique (27 % de l’offre), hybride (21 %) et hybride rechargeable (13 %) au détriment des thermiques (40 %),

- abaissement de la volatilité du portefeuille financier,

- innovation :

- plateforme unique MyAld de service global et 2 plateformes de vente,

- sécurisation des systèmes d’information, développés en propre,

- offres spécifiques : Rezo Pouce (autostop), Matawam (monétique).… ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- pour le groupe, réduction en interne de 35 %, vs 2019, des émissions de CO2,

- pour la flotte :réduction des émissions de CO2 à 90g/km en 2026, vs 112g/km en 2022,

- visant un recul de 30 % des émissions carbone en 2025 vs 2019,

- emprunts « verts » pour l’acquisition de véhicules à faible émission carbone ;

- Activité protégée par la durée pluri-annuelle des contrats de location, d’où un coût du risque bas, de 27 % ;

- Situation financière saine: CET de 12,6 % et un ratio dette sur fonds propres de 16,4 %.

Défis

- Sensibilité aux taux d’intérêt et à la chute du prix moyen des ventes de véhicules d’occasion ;

- Rumeurs depuis novembre d’intérêt pour la société de la part de fonds d’investissement ;

- Objectifs 2025 : coûts d’intégration de Leaseplan à 120 M€ environ, synergies de 350 M€ et prix de vente unitaire des véhicules entre 700 et 1 100 et coefficient d’exploitation de 57 à 59 % ;

- Objectifs Power Up 2026 relevés : synergies de 440 M€ croissance annuelle de + 6 % des résultats nets, coefficient d’exploitation autour de 52 % % et ratio de solvabilité de 12 % ;

- Dividende 2024 de 0,37 €, dans le cadre d’une politique de distribution de 50 %.