Ayvens, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture de la séance du vendredi 10 octobre 2025

(AOF) - Ayvens (+3,20% à 10,63 euros)

La multinationale française de gestion de flotte et de location longue durée de véhicules a signé une deuxième séance de suite dans le vert. Le titre gagne plus de 62% depuis le 1er janvier. Elle dévoilera le 30 octobre ses résultats du troisième trimestre.

Points-clés

- Numéro 1 mondial de la location automobile, avec une flotte de 3,2 millions de véhicules, né en 2023 de la fusion entre LeasePlan et ALD Automotive ;

- 3 MdS€ de chiffre d’affaires généré par les revenus des contrats de location et les services connexes (90 %) et par les reventes de véhicules en fin de contrat ;

- Ambition : renforcement des positions de numéro 1 mondial, par la flotte et la rentabilité, via :

- efficacité technologique de la plateforme,

- croissance par élargissement des implantations et nouvelles solutions de mobilité,

- rang de numéro 1 mondial de la mobilité durable ;

- Capital contrôlé à 52,6 % % par la Société Générale, devant les anciens actionnaires de LeasePlan (22,5%), Tim Albertsen étant directeur général et Pierre Palmieri, président du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- exploitation du potentiel de la fusion : accélération des synergies, réduction des coûts, notamment dans l’immobilier, déploiement de la marque Ayvens et de Ayvens Bank,

- croissance par élargissement des implantations et centres de mobilité (15) et par partenariats, tel celui avec Stellantis -500 000 véhicules achetés jusqu’en 2026,

- nouvelle organisation exécutive scindée en 4 « régions » (non alignées sur la géographie),

- montée en puissance des véhicules à moteur électrique (27 % de l’offre), hybride (21 %) et hybride rechargeable (13 %) au détriment des thermiques (40 %),

- abaissement de la volatilité du portefeuille financier,

- innovation :

- plateforme unique MyAld de service global et 2 plateformes de vente,

- sécurisation des systèmes d’information, développés en propre,

- offres spécifiques : Rezo Pouce (autostop), Matawam (monétique).… ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- pour le groupe, réduction en interne de 35 %, vs 2019, des émissions de CO2,

- pour la flotte :réduction des émissions de CO2 à 90g/km en 2026, vs 112g/km en 2022,

- visant un recul de 30 % des émissions carbone en 2025 vs 2019,

- emprunts « verts » pour l’acquisition de véhicules à faible émission carbone ;

- Activité protégée par la durée pluri-annuelle des contrats de location, d’où un coût du risque bas, de 27 % ;

- Situation financière saine: CET de 12,6 % et un ratio dette sur fonds propres de 16,4 %.

Défis

- Sensibilité aux taux d’intérêt et à la chute du prix moyen des ventes de véhicules d’occasion ;

- Rumeurs depuis novembre d’intérêt pour la société de la part de fonds d’investissement ;

- Objectifs 2025 : coûts d’intégration de Leaseplan à 120 M€ environ, synergies de 350 M€ et prix de vente unitaire des véhicules entre 700 et 1 100 et coefficient d’exploitation de 57 à 59 % ;

- Objectifs Power Up 2026 relevés : synergies de 440 M€ croissance annuelle de + 6 % des résultats nets, coefficient d’exploitation autour de 52 % % et ratio de solvabilité de 12 % ;

- Dividende 2024 de 0,37 €, dans le cadre d’une politique de distribution de 50 %.