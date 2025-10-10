 Aller au contenu principal
Ayvens, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture de la séance du vendredi 10 octobre 2025
information fournie par AOF 10/10/2025 à 18:00

(AOF) - Ayvens (+3,20% à 10,63 euros)

La multinationale française de gestion de flotte et de location longue durée de véhicules a signé une deuxième séance de suite dans le vert. Le titre gagne plus de 62% depuis le 1er janvier. Elle dévoilera le 30 octobre ses résultats du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 mondial de la location automobile, avec une flotte de 3,2 millions de véhicules, né en 2023 de la fusion entre LeasePlan et ALD Automotive ;

- 3 MdS€ de chiffre d’affaires généré par les revenus des contrats de location et les services connexes (90 %) et par les reventes de véhicules en fin de contrat ;

- Ambition : renforcement des positions de numéro 1 mondial, par la flotte et la rentabilité, via :

- efficacité technologique de la plateforme,

- croissance par élargissement des implantations et nouvelles solutions de mobilité,

- rang de numéro 1 mondial de la mobilité durable ;

- Capital contrôlé à 52,6 % % par la Société Générale, devant les anciens actionnaires de LeasePlan (22,5%), Tim Albertsen étant directeur général et Pierre Palmieri, président du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- exploitation du potentiel de la fusion : accélération des synergies, réduction des coûts, notamment dans l’immobilier, déploiement de la marque Ayvens et de Ayvens Bank,

- croissance par élargissement des implantations et centres de mobilité (15) et par partenariats, tel celui avec Stellantis -500 000 véhicules achetés jusqu’en 2026,

- nouvelle organisation exécutive scindée en 4 « régions » (non alignées sur la géographie),

- montée en puissance des véhicules à moteur électrique (27 % de l’offre), hybride (21 %) et hybride rechargeable (13 %) au détriment des thermiques (40 %),

- abaissement de la volatilité du portefeuille financier,

- innovation :

- plateforme unique MyAld de service global et 2 plateformes de vente,

- sécurisation des systèmes d’information, développés en propre,

- offres spécifiques : Rezo Pouce (autostop), Matawam (monétique).… ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- pour le groupe, réduction en interne de 35 %, vs 2019, des émissions de CO2,

- pour la flotte :réduction des émissions de CO2 à 90g/km en 2026, vs 112g/km en 2022,

- visant un recul de 30 % des émissions carbone en 2025 vs 2019,

- emprunts « verts » pour l’acquisition de véhicules à faible émission carbone ;

- Activité protégée par la durée pluri-annuelle des contrats de location, d’où un coût du risque bas, de 27 % ;

- Situation financière saine: CET de 12,6 % et un ratio dette sur fonds propres de 16,4 %.

Défis

- Sensibilité aux taux d’intérêt et à la chute du prix moyen des ventes de véhicules d’occasion ;

- Rumeurs depuis novembre d’intérêt pour la société de la part de fonds d’investissement ;

- Objectifs 2025 : coûts d’intégration de Leaseplan à 120 M€ environ, synergies de 350 M€ et prix de vente unitaire des véhicules entre 700 et 1 100 et coefficient d’exploitation de 57 à 59 % ;

- Objectifs Power Up 2026 relevés : synergies de 440 M€ croissance annuelle de + 6 % des résultats nets, coefficient d’exploitation autour de 52 % % et ratio de solvabilité de 12 % ;

- Dividende 2024 de 0,37 €, dans le cadre d’une politique de distribution de 50 %.

Valeurs associées

AYVENS
10,6300 EUR Euronext Paris +3,20%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/10/2025 à 18:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

