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Ayvens : le résultat net part du groupe progresse de 21,2% au T1
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:44

Ayvens AYV.PA a fait état jeudi d'un résultat net part du groupe de 266 millions d'euros, en progression de 21,2%, au premier trimestre, la filiale de location automobile de Société Générale SOGN.PA citant des résultats financiers "solides".

Le ratio CET1, une mesure clé de la santé financière d'Ayvens, s'est établi à 13,9% à fin mars, indique l'entreprise dans un communiqué.

Les marges du leasing et des services ont atteint 757 millions d'euros, en hausse de 6,9%.

Le résultat net des ventes de véhicules d'occasion s'est établi à 59 millions d'euros, en baisse de 46,9% par rapport au premier trimestre 2025.

Ayvens a confirmé ses perspectives, annoncées en février, dont un résultat brut par unité UCS compris entre 200 et 600 euros et des coûts à atteindre (CTA) de moins de 30 millions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

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