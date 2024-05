Ayvens bondit après un solide premier trimestre

(AOF) - Ayvens (+9,63% à 7,00 euros) affiche la plus forte hausse du SBF120 et du marché SRD après avoir publié des résultats au 1er trimestre meilleurs que prévu. L'ex-ALD, spécialiste de la location longue durée de véhicules, affiche une hausse de 30,6 % sur un an des marges des contrats de location et des services à 706,6 millions d'euros, sous l'effet de la consolidation de LeasePlan et en progression de 16% par rapport au quatrième trimestre 2023. Le résultat net (part du groupe) ressort à 187,8 millions d'euros, en baisse de 40 ,5% sur un an.

Les actifs productifs (voitures et contrats de location) ont enregistré une croissance de 12,5% à 52,7 milliards d'euros à fin mars grâce principalement à une hausse des prix des voitures.

"Dans un environnement économique contrasté, où la demande a ralenti, nous avons enregistré de bons résultats financiers au premier trimestre 2024 et une nette reprise par rapport au trimestre précédent, malgré la faiblesse du marché des véhicules électriques à batterie d'occasion" déclare le CEO Tim Albertsen. "Cette performance prometteuse reflète la solidité de notre modèle économique, ainsi que notre agilité et notre capacité à mettre en œuvre rapidement notre feuille de route stratégique".

"Dans le même temps, nous avons enregistré les synergies avec LeasePlan pour la première fois dans nos comptes ce trimestre", ajoute le dirigeant. " Alors que la plupart des 20 millions d'euros de synergies enregistrées au 1er trimestre 2024 proviennent des achats, d'autres sources de synergies, telles que l'assurance, ont également contribué, démontrant ainsi le pouvoir de l'effet d'échelle ", apprend-on dans le communiqué. Ayvens se dit "en bonne voie pour réaliser 120 millions d'euros de synergies avant impôts dans le compte de résultat sur l'ensemble de l'année 2024".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Finance / Banque

En dépit des turbulences, les fintech gardent le cap

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").