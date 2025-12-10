Ayvens a finalisé son programme de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 13:30
Pour rappel, le groupe de location automobile avait annoncé ce programme fin octobre, en marge de la publication de ses résultats pour les 9 premiers mois de l'année. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.
Ce programme s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus large visant à redistribuer environ 700 MEUR à ses actionnaires, plan qui comprenait aussi le versement d'un dividende exceptionnel de 0,42 euro par action prévu le 18 décembre.
Valeurs associées
|10,9900 EUR
|Euronext Paris
|-1,35%
