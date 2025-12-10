 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 026,65
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ayvens a finalisé son programme de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 13:30

Ayvens annonce l'achèvement de son programme de rachats d'actions entamé le 31 octobre dernier : 33 180 919 actions ordinaires, représentant 4,1% de son capital, ont ainsi été rachetées pour un montant total de 360 millions d'euros.

Pour rappel, le groupe de location automobile avait annoncé ce programme fin octobre, en marge de la publication de ses résultats pour les 9 premiers mois de l'année. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.

Ce programme s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus large visant à redistribuer environ 700 MEUR à ses actionnaires, plan qui comprenait aussi le versement d'un dividende exceptionnel de 0,42 euro par action prévu le 18 décembre.

Dividendes

Valeurs associées

AYVENS
10,9900 EUR Euronext Paris -1,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'illustration montre les drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne
    Berlin, Bruxelles et Paris défendent l'UE face aux attaques de Trump
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a rejeté mardi l'attaque virulente contre les démocraties européennes lancée par l'administration Trump, qui a publié la semaine dernière un document stratégique affirmant que le continent faisait face à un "effacement civilisationnel". ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris
    Bregeon évoque une possible poursuite des discussions sur le PLF en janvier
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:14 

    Les discussions sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 pourraient se poursuivre en janvier, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, ouvrant la voie à un possible recours à une "loi spéciale" sur le budget de l'Etat. Les sénateurs ... Lire la suite

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Les Bourses font preuve de prudence avant la décision de la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:11 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur une petite baisse et la plupart des Bourses européennes reculent légèrement mercredi à mi-séance, en attendant la décision et les projections de la Réserve fédérale (Fed) américaine sur les taux d'intérêt plus tard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank