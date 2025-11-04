 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Axon s'effondre après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 22:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions d'Axon Enterprise AXON.O chutent de près de 21% à 558,8 $ dans les échanges après les heures de bureau

** Le fabricant de TASER manque les estimations de BPA ajusté du troisième trimestre, affiche un bénéfice de 1,17 $ par action contre une moyenne d'analystes de 1,52 $, selon les données de LSEG

** Manque dû à des coûts plus élevés résultant des politiques tarifaires mises en œuvre par l'administration Trump

** La société achète la plateforme de communication et d'intervention d'urgence Carbyne, évaluée à 625 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 19 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AXON ENTERPRISE
706,1300 USD NASDAQ -3,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank