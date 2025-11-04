Axon s'effondre après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions d'Axon Enterprise AXON.O chutent de près de 21% à 558,8 $ dans les échanges après les heures de bureau

** Le fabricant de TASER manque les estimations de BPA ajusté du troisième trimestre, affiche un bénéfice de 1,17 $ par action contre une moyenne d'analystes de 1,52 $, selon les données de LSEG

** Manque dû à des coûts plus élevés résultant des politiques tarifaires mises en œuvre par l'administration Trump

** La société achète la plateforme de communication et d'intervention d'urgence Carbyne, évaluée à 625 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 19 % depuis le début de l'année