Axogen, fabricant d'instruments chirurgicaux, en baisse en raison de ses projets d'offre d'actions

21 janvier -
** Les actions d'Axogen AXGN.O ont baissé de 4,9 % après le marché à 31,38 $ après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée
** Le fabricant d'appareils chirurgicaux annonce () une offre d'actions de 85 millions de dollars
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le remboursement anticipé et la résiliation de la facilité de prêt à terme avec Oberland Capital, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise
** Wells Fargo et Mizuho sont les
chefs de file et teneurs de livre conjoints
** La société basée en Floride a 46,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars ** La FDA américaine a approuvé le mois dernier la greffe de réparation nerveuse de la société , ouvrant la voie à une exclusivité commerciale potentielle pouvant aller jusqu'à 12 ans
** L'action AXGN a terminé le mercredi en hausse de 3,6 % à 33,01 $. Elle a progressé d'environ 83% au cours des trois derniers mois
** Les 10 analystes sont haussiers sur le titre; PT médian 38 $, selon LSEG
