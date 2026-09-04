Axiom représenté au Banking Supervision Market Contact Group de la BCE par Jérôme Legras

(Zonebourse.com) - La société de gestion spécialisée dans la dette financière et le secteur bancaire annonce que Jérôme Legras, directeur de la Recherche, a été sélectionné pour rejoindre le Banking Supervision Market Contact Group (BSMCG) de la BCE.

Instance de dialogue entre la supervision bancaire de la BCE et les acteurs des marchés financiers, le BSMCG réunit des experts de premier plan afin d'échanger sur les évolutions du secteur bancaire de la zone euro. Ses travaux portent notamment sur les grandes tendances structurelles et réglementaires du secteur, ainsi que sur l'impact des activités de supervision menées par la BCE.

Présidé par Claudia Buch, présidente du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE, le BSMCG s'inscrit au coeur du dispositif européen de supervision bancaire, dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique (MSU).

La sélection de Jérôme Legras vient saluer l'expertise reconnue d'Axiom dans l'analyse du secteur financier et de la réglementation bancaire européenne. Il siègera au sein du groupe aux côtés de représentants de premier plan issus de la recherche sell-side, de sociétés de gestion, d'agences de notation et de grandes banques internationales, ainsi que de hauts responsables de la BCE.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.