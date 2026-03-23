Axiom AI lance un autre fonds daté sur les émetteurs financiers

Axiom Alternative Investments, spécialiste de la dette et des actions financières européennes, lance Axiom 2031, nouveau fonds daté conçu pour capter le rendement attractif de la dette subordonnée et senior des émetteurs financiers. Ce lancement fait suite à celui, en novembre 2023, d’Axiom 2027 , qui dépasse les 200 millions d’euros d’encours.

Axiom 2031 s’inscrit dans la continuité d’Axiom 2027, avec un univers cible recentré sur les obligations financières ( senior preferred, senior non-preferred et Tier 2) dont la maturité finale ou la date de call effective est inférieure ou égale à 2031. La stratégie reste « build and maintain », privilégiant la détention jusqu’à échéance ou call pour maximiser le rendement du portage tout en limitant la volatilité.

Au 12 mars 2026, le portefeuille d’Axiom 2031 affiche un rendement à maturité de 4,40?%1 (scénario sans défaut) pour une notation moyenne BBB. « Le secteur financier européen affiche actuellement l’un des meilleurs momentums du marché obligataire et actions européennes : après une performance record en 2025, avec des indices bancaires en hausse de plus de 60?%, les banques bénéficient de ratios de capital élevés, d’une croissance des profits soutenue, et d’améliorations continues des notations », explique David Benamou, responsable des investissements d’Axiom AI. « Dans ce contexte, Axiom 2031 offre aux investisseurs une stratégie build and maintain qui maximise le portage tout en limitant la volatilité. Allouer à ce secteur en pleine forme permet de diversifier efficacement un portefeuille obligataire tout en profitant d’un des rares segments offrant à la fois carry élevé et fondamentaux en amélioration marquée », poursuit-il.

Créée en 2009, Axiom Alternative Investments est une société de gestion indépendante, basée à Paris, Genève , Milan et à Londres, spécialisée dans les valeurs financières européennes. La société gère aujourd’hui 4,1 milliards d’euros (au 28/02/2026) à travers une gamme de fonds UCITS et de mandats dédiés couvrant tous les instruments émis par les institutions financières européennes.