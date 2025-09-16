Axiodis CRO, la filiale française du Groupe Oxurion annonce une double initiative stratégique autour de l’IA pour transformer les essais cliniques

• Lancement de jumeaux numériques et de patients virtuels pour accélérer et fiabiliser les essais cliniques.



• Intégration de briques d’IA dans Exagis, solution eCRF propriétaire d’Axiodis.



Leuven, BELGIQUE, 16 septembre 2025, 18h00. Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce que sa filiale Axiodis CRO, spécialisée dans la gestion de données cliniques, développe deux axes stratégiques majeurs intégrant l’intelligence artificielle (IA) pour accélérer et sécuriser les essais cliniques.



En partenariat avec un acteur spécialisé, Axiodis CRO déploie un programme autour des jumeaux numériques et du patient virtuel.



Parallèlement, Axiodis CRO intègre progressivement des briques d’IA à sa solution eCRF (electronic Case Report Form) Exagis, cette modernisation s’articule autour de trois leviers prioritaires :



• Le contrôle qualité automatisé des données saisies ;

• La validation intelligente du codage ;

• L’annotation prédictive des formulaires CRF (Case Report Forms).



« Avec Exagis, nous voulons que chaque étude bénéficie d’une rigueur accrue sans surcharge opérationnelle.

L’IA renforce notre promesse : fiabilité des données, simplicité d’usage et conformité réglementaire. » déclare François BARTHELEMY, CEO d’Axiodis CRO.



L’intégration d’Axiodis au sein d’Oxurion vise à structurer un écosystème technologique centré sur la donnée clinique augmentée et et ouvre de nouvelles perspectives commerciales.



Retrouvez l'intégralité de communiqué, ci-joint :