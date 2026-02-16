Axiodis CRO accélère sa stratégie commerciale et marketing pour soutenir une croissance ambitieuse sous l'impulsion d'Oxurion

Toulouse, France – 16 février 2026 – 8h00. Axiodis CRO, filiale du groupe Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR), spécialisée dans la gestion de données cliniques, annonce une étape majeure dans la mise en oeuvre de sa stratégie de développement : le recrutement d'une première commerciale dédiée et d'une responsable marketing, en complément de la refonte complète du site web en cours et du déploiement d'une stratégie marketing digitale renforcée.





Ces initiatives visent à accroître la visibilité d'Axiodis CRO sur le marché européen des services biométriques et data-cliniques, tout en consolidant son positionnement auprès des promoteurs académiques et industriels. L'objectif est de multiplier par 2 le chiffre d'affaires en 3 ans, passant de 928 K€ en 2025 à 2 M€ en 2028, grâce à une dynamique commerciale proactive et une offre enrichie.





Une stratégie commerciale offensive pour capter la croissance





Axiodis CRO engage une transformation commerciale ambitieuse pour soutenir sa croissance. Une équipe commerciale dédiée est en cours de constitution pour adresser les segments à forte valeur ajoutée, notamment les sponsors pharmaceutiques et biotech en quête de solutions biométriques fiables, les institutions académiques pour des partenariats de long terme, ainsi que les CRO partenaires pour des offres intégrées.



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué ici :