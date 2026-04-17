Axight rachète à Brookfield une participation minoritaire dans la société australienne La Trobe Financial pour un montant de 2,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires à partir du paragraphe 2)

Axight, gestionnaire d'investissements privés basé à Abu Dhabi, a accepté de racheter une participation minoritaire dans La Trobe Financial à Brookfield Asset Management BAM.N BAM.TO , dans le cadre d'une transaction qui valorise le gestionnaire d'actifs alternatifs australien à 3 milliards de dollars australiens (2,15 milliards de dollars).

Brookfield restera l'actionnaire majoritaire de La Trobe après la transaction, ont indiqué les deux sociétés dans une déclaration commune vendredi.

Le gestionnaire d'actifs basé à New York a déclaré que l'accord élargira la prochaine phase de croissance de La Trobe, dont les actifs sous gestion sont passés de 14 milliards de dollars australiens à 23 milliards de dollars australiens au cours des quatre dernières années.

La Trobe Private Credit Fund LF1.AX , un fonds géré par La Trobe Financial, a déclaré dans un communiqué séparé qu'il n'y aurait aucun changement au niveau des directeurs ou des cadres supérieurs de son entité responsable ou de son gestionnaire d'investissement.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.

La Trobe, fondée en 1952, sert plus de 130 000 investisseurs et 4 700 conseillers financiers, selon le communiqué. (1 $ = 1,3974 dollar australien)