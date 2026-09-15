AXA vise une ROE de 15-17% en 2027-2029 et anticipe des bénéfices liés à l'IA

Le logo d'AXA Belgium à Bruxelles

AXA a annoncé mardi viser une rentabilité opérationnelle ‌des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17% de 2027 à 2029, l'assureur français tenant ce jour sa journée ​investisseurs destinée à la présentation de ses objectifs à moyen-terme.

Dans un communiqué, le groupe dit également anticiper en 2026 une croissance du résultat opérationnel par action à l’extrémité supérieure de sa fourchette cible de 6% à 8% et ​une rentabilité opérationnelle des capitaux propres à l’extrémité supérieure de la fourchette cible de 14% à 16%.

À horizon 2029, le taux de croissance annuel ​composé du résultat opérationnel par action est attendu entre ⁠7% et 9%, tandis qu'environ 25 milliards d'euros cumulés de trésorerie organiques doivent être générés de 2027 ‌à 2029.

"Ces objectifs reposent sur l’hypothèse d’une modération de la hausse des tarifs en assurance dommages, notamment une dégradation de l’environnement tarifaire du marché des grandes entreprises, et un budget ​annuel des sinistres liés aux catastrophes naturelles ‌de 4,5 points du ratio combiné du groupe", précise un communiqué d'AXA.

Dans une ⁠note adressée à ses clients, le courtier JP Morgan a jugé sur le plan de l'assureur était "solide" et "réaliste", légèrement au-dessus des attentes, et "offrant un potentiel de surperformance, notamment en matière de marges.

"Nous pensons toutefois qu’à terme, ce ⁠plan devrait suffire à réduire ‌progressivement la décote de valorisation d’AXA par rapport à ses principaux concurrents du secteur", ⁠a ajouté, disant ne pas prévoir de forte réaction de l'action.

Vers 07h15 GMT, le titre du groupe cédait 1,01% ‌à 43,23 euros.

€500-700 MLNS DE BÉNÉFICES LIÉS À L'IA D'ICI 2029

AXA a également dit mardi ⁠prévoir le déploiement de l'intelligence artificielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans ⁠le cadre de son ‌plan, et estime que les bénéfices récurrents annuels liés à cette technologie seront compris entre 500 et 700 millions ​d’euros avant impôts d’ici à 2029.

AXA anticipe par ailleurs un ‌taux de distribution total de 75% du résultat opérationnel par action, dont 60% sous forme de dividende sur 2027-2029.

L'assureur a indiqué qu'il ​entendait maintenir un ratio de solvabilité II "robuste", soutenu par une faible sensibilité aux variations de taux d'intérêt ainsi qu'à des scénarios de stress sévères.

Le groupe estime que la révision de solvabilité II, dont l'entrée en ⁠vigueur est prévue au premier trimestre 2027, devrait entraîner une hausse d'environ 17 points de l'indicateur.

"Notre plan pour la période 2027-2029 repose sur une croissance disciplinée et une exécution rigoureuse, avec des objectifs plus ambitieux en matière de croissance du résultat opérationnel par action et de rentabilité opérationnelle des capitaux propres, ainsi que l’introduction d’un nouvel objectif de croissance de la valeur comptable par action", a déclaré Alban de Mailly Nesle, directeur financier d’AXA.

(Rédigé par ​Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)