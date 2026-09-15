AXA vise une ROE de 15-17% en 2027-2029

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AXA a annoncé mardi ‌viser une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre ​15% et 17% de 2027 à 2029, l'assureur français tenant ce jour sa journée investisseurs destinée à la présentation de ​ses objectifs à moyen-terme.

Dans un communiqué, le groupe dit également anticiper en 2026 ​une croissance du résultat opérationnel ⁠par action à l’extrémité supérieure de sa fourchette cible ‌de 6% à 8% et une rentabilité opérationnelle des capitaux propres à l’extrémité supérieure de la fourchette ​cible de 14% ‌à 16%.

À horizon 2029, le taux de ⁠croissance annuel composé du résultat opérationnel par action est attendu entre 7% et 9%, tandis qu'environ 25 milliards d'euros cumulés ⁠de trésorerie organiques ‌doivent être générés de 2027 à 2029.

"Ces objectifs ⁠reposent sur l’hypothèse d’une modération de la hausse des ‌tarifs en assurance dommages, notamment une dégradation de ⁠l’environnement tarifaire du marché des grandes entreprises, et ⁠un budget annuel ‌des sinistres liés aux catastrophes naturelles de 4,5 points du ​ratio combiné du groupe", ‌précise un communiqué d'AXA.

Le groupe dit également prévoir le déploiement de l'intelligence artificielle sur ​l'ensemble de la chaîne de valeur et estime que les bénéfices récurrents annuels liés à cette technologie ⁠seront compris entre 500 et 700 millions d’euros avant impôts d’ici à 2029.

AXA vise par ailleurs un taux de distribution total de 75% du résultat opérationnel par action, dont 60% sous forme de dividende sur 2027-2029.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)