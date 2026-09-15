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AXA vise une ROE de 15-17% en 2027-2029
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 07:44
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(Actualisé avec détails §§3-6)

AXA AXAF.PA a annoncé mardi viser une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17% de 2027 à 2029, l'assureur français tenant ce jour sa journée investisseurs destinée à la présentation de ses objectifs à moyen-terme.

Dans un communiqué, le groupe dit également anticiper en 2026 une croissance du résultat opérationnel par action à l’extrémité supérieure de sa fourchette cible de 6% à 8% et une rentabilité opérationnelle des capitaux propres à l’extrémité supérieure de la fourchette cible de 14% à 16%.

À horizon 2029, le taux de croissance annuel composé du résultat opérationnel par action est attendu entre 7% et 9%, tandis qu'environ 25 milliards d'euros cumulés de trésorerie organiques doivent être générés de 2027 à 2029.

"Ces objectifs reposent sur l’hypothèse d’une modération de la hausse des tarifs en assurance dommages, notamment une dégradation de l’environnement tarifaire du marché des grandes entreprises, et un budget annuel des sinistres liés aux catastrophes naturelles de 4,5 points du ratio combiné du groupe", précise un communiqué d'AXA.

Le groupe dit également prévoir le déploiement de l'intelligence artificielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur et estime que les bénéfices récurrents annuels liés à cette technologie seront compris entre 500 et 700 millions d’euros avant impôts d’ici à 2029.

AXA vise par ailleurs un taux de distribution total de 75% du résultat opérationnel par action, dont 60% sous forme de dividende sur 2027-2029.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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