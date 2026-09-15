AXA vise un ROE entre 15% et 17% sur 2027-2029

AXA dévoile son plan stratégique pour la période 2027-2029, pour laquelle il vise notamment une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17%, ainsi qu'environ 25 MdsEUR cumulés de remontées de trésorerie organiques.

De 2026 à 2029, la compagnie d'assurance prévoit un TCAC (taux de croissance annuel composé) du résultat opérationnel par action compris entre 7% et 9%, ainsi qu'un TCAC de la valeur comptable par action, dividendes cumulés inclus, "vers le milieu de la dizaine de pourcents".

AXA a pour objectif "d'accroître ses parts de marché et de poursuivre la croissance de ses résultats en s'appuyant sur ses marges, parmi les meilleures du marché, son bilan solide et son modèle multi-métiers diversifié", ainsi que de maintenir une politique de gestion du capital attractive, avec un taux cible de distribution total de 75%.

"Le nouveau plan stratégique sera axé sur l'accélération de la croissance organique, tout en conservant des niveaux de marge attractifs, et sur le déploiement de l'intelligence artificielle à l'échelle du groupe afin de consolider notre avantage concurrentiel", explique le groupe.

Par ailleurs, AXA indique anticiper, pour 2026, une croissance du résultat opérationnel par action à l'extrémité supérieure de la fourchette cible de 6% à 8% et une rentabilité opérationnelle des capitaux propres à l'extrémité supérieure de la fourchette cible de 14% à 16%.