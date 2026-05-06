AXA surperforme à Paris après des indicateurs d'activité encourageants
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 11:33
Les primes brutes émises et autres revenus ont augmenté de 6% en données comparables ( 3% en données publiées) et atteint 38 MdsEUR au 1er trimestre 2026, un niveau proche du consensus qui ressortait à 37,9 MdsEUR, selon Oddo BHF.
Toujours en données comparables, les primes en assurance dommages ont augmenté de 4% (à 21,5 MdsEUR), avec une croissance de 7% en assurance de particuliers et une progression de 3% en assurance d'entreprises.
En assurance vie et santé, les primes ont augmenté de 8% à 16,5 MdsEUR (avec une croissance organique similaire en assurance vie-épargne et en assurance santé), avec une collecte nette élevée à 2,7 MdsEUR, d'après Oddo BHF.
"Le groupe est resté, selon nous, discipliné en assurance dommages. Ainsi, en assurance dommages de particuliers, la hausse moyenne des prix est restée forte à 4% en moyenne, bien qu'en baisse par rapport à l'ensemble de l'année 2025 ( 5,2%)", souligne le bureau d'études.
AXA confiant pour ses perspectives après un début d'année solide
"AXA a enregistré un début d'année solide, affichant une croissance du chiffre d'affaires dans l'ensemble de ses lignes de métier, parfaitement en ligne avec notre stratégie de croissance organique", résumait hier soir le directeur financier Alban de Mailly Nesle.
"Dans un environnement volatile, nous sommes en position de force, avec un bilan solide, un ratio de solvabilité de 211% et un portefeuille d'investissement de haute qualité. Cela nous apporte de la flexibilité et une grande résilience", poursuivait il.
Au niveau des perspectives, AXA indique être en bonne voie pour atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en haut de la fourchette cible de 6% à 8% pour 2026. Il présentera son nouveau plan stratégique pour 2027-2029 le 15 septembre.
Oddo BHF et RBC restent à "surperformance" sur le titre
"Les indicateurs d'activité confirment une bonne discipline de souscription en assurance dommages et une bonne dynamique de croissance de l'activité en assurance vie, même si l'on note, en revanche, une légère baisse de la marge sur affaires nouvelles", juge Oddo BHF.
Ajoutant que le potentiel de croissance à moyen terme du groupe reste, selon lui, nettement sous-valorisé par le marché, le bureau d'études réitère son opinion "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours de 46 EUR.
De même, RBC réaffirme son opinion "surperformance" sur AXA, avec un objectif de cours maintenu à 48 EUR, soulignant que ces chiffres solides interviennent dans un contexte de sentiment négatif croissant sur les prix en P&C, émanant des publications récentes de pairs américains.
"Cette publication confirme qu'AXA met en oeuvre sa propre stratégie, mais nous pensons que cette performance est en contradiction avec son ratio P/E 2027 actuel de neuf fois, reflétant une décote significative par rapport à ses pairs", juge la banque canadienne.
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