AXA subit un recul de son ratio de solvabilité mais confirme ses prévisions

Les revenus de l'assureur progressent de 5% sur neuf mois, à 93 milliards d'euros. Le groupe maintient ses ambitions annuelles malgré une sinistralité climatique élevée.

AXA a enregistré 93 milliards d'euros de primes brutes émises et autres revenus sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 5% à données comparables, et de 4% en données publiées.

L'assurance dommages affiche une croissance de 3%, à 48,1 milliards d'euros. Les primes des particuliers progressent de 7%, grâce aux hausses tarifaires et à l'augmentation des volumes. L'assurance des entreprises progresse plus modestement ( 1%), pénalisée par le recul de 1% d'AXA XL Assurance. La réassurance AXA XL accuse une contraction de 9%, dans un environnement tarifaire moins favorable. En assurance vie et santé, les primes augmentent de 7%, à 44,8 milliards d'euros. La collecte nette atteint 6 milliards d'euros, contre 5,6 milliards un an auparavant.

Le ratio de solvabilité II ressort à 213%, contre 218% fin juin, une dégradation qui s'explique par une augmentation de la volatilité des taux, par la hausse des anticipations d'inflation dans la zone Euro et par l'élargissement des spreads souverains. La sinistralité liée aux catastrophes naturelles dépasse son niveau normalisé.

AXA confirme viser environ 8,6 milliards d'euros de résultat opérationnel en 2026. La croissance du résultat opérationnel par action est attendue dans le haut de la fourchette cible de 6% à 8%. La rentabilité opérationnelle des capitaux propres se situera à l'extrémité supérieure de la fourchette cible du plan, 14% à 16%.