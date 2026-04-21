 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AXA soumet aux actionnaires un programme de rachat d’actions jusqu’à 10% du capital
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 20:14

* AXA soumettra au vote du 30 avril 2026 un nouveau programme de rachat d’actions portant sur un maximum de 10 % du capital, soit jusqu’à 209 062 187 actions. * Prix d’achat maximal fixé à 50 EUR par action, pour une enveloppe théorique maximale de 10,5 milliards EUR. * Compte tenu des actions autodétenues au 31 mars 2026, capacité d’achat résiduelle estimée à 152 611 940 actions. * Durée prévue de l’autorisation: 18 mois à compter de l’assemblée générale, sous réserve d’approbation. * Objectifs clés: couverture de plans d’actions pour salariés, optimisation de liquidité, utilisation en opérations de croissance externe, annulation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. AXA SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/C3F8951E9637EB3131ABEC5D0F8EB3D42906B1D3

Dividendes

Valeurs associées

AXA
42,420 EUR Euronext Paris -0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank