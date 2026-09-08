AXA s'appuie sur Publicis Sapient pour développer son IA

AXA annonce un partenariat stratégique avec Publicis Sapient visant à poursuivre le développement de son "Global AI Hub" et ainsi permettre le déploiement rapide, sécurisé et responsable d'agents IA à l'échelle du groupe d'assurance dans l'ensemble de ses opérations.

En offrant des fondations partagées, globales et standardisées pour les agents IA, ce hub vise à réduire les délais de mise sur le marché et les coûts, tout en permettant aux entités d'AXA de se concentrer sur la création de valeur plutôt que sur le développement individuel d'une infrastructure d'IA commune.

Cette collaboration combine l'expertise d'AXA dans les domaines de l'assurance, de l'intelligence artificielle et de l'IA responsable avec les talents spécialisés en IA et les solutions d'ingénierie d'IA d'entreprise de Publicis Sapient.

Cette étape importante accélère le déploiement du "Global AI Hub" à l'échelle du groupe AXA. Indépendant des fournisseurs, ce hub, dont une première version a été livrée en juillet, est déjà utilisé par cinq entités du groupe.

Les entités d'AXA en Allemagne, en France, en Suisse et au Royaume-Uni, ainsi qu'AXA XL, développent des cas d'usage portant notamment sur l'automatisation des sinistres auto, le traitement des e-mails clients et la gestion des connaissances de l'entreprise.

A mesure que les capacités de l'IA d'entreprise continuent de se développer, AXA explique qu'il "entend renforcer en continu ses fonctionnalités reposant sur l'IA et promouvoir des pratiques d'IA responsable, tout en garantissant une supervision humaine sur toutes les décisions à fort enjeu pour l'entreprise".