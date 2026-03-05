AXA renouvelle son partenariat dans l'IA avec l'insurtech française Shift Technology
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:55
Ce nouvel accord porte sur l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) de Shift au sein des processus décisionnels et opérationnels de l'assureur français. La collaboration, qui s'étend désormais à 15 pays à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur : de la souscription à la détection de la fraude, jusqu'à la gestion des sinistres.
Un levier d'efficacité opérationnelle
Selon Shift Technology, ces initiatives ont d'ores et déjà permis de renforcer la détection de la fraude, qu'elle soit organisée ou opportuniste, et d'accélérer le traitement des dossiers légitimes. D'après le spécialiste de l'IA, ce déploiement à grande échelle a permis de démontrer concrètement la valeur de l'intelligence artificielle appliquée au secteur de l'assurance.
Ce renouvellement s'inscrit directement dans le plan stratégique "Unlock the Future" (2024-2026) d'AXA, qui vise à accélérer la transformation numérique du groupe et à porter l'innovation à l'échelle mondiale, tout en s'appuyant sur des partenariats technologiques de confiance.
Automatisation et gestion de la complexité des tâches
Shift Technology propose des solutions d'automatisation et d'optimisation de la prise de décision couvrant l'intégralité du parcours client. Ses outils permettent notamment l'évaluation de la complexité (analyse des données liées aux dommages matériels, corporels et aux contentieux), la hiérarchisation (classification et priorisation des sinistres), l'assistance aux gestionnaires (recommandations et guidage pour l'examen des documents) et enfin l'automatisation totale avec l'exécution autonome de certaines tâches, voire le traitement intégral du sinistre sans intervention humaine.
Valeurs associées
|38,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,19%
