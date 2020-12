Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa renouera dès 2021 avec sa politique normale de dividendes Reuters • 01/12/2020 à 11:27









1er décembre (Reuters) - Thomas Buberl, directeur général d'Axa, a annoncé mardi aux investisseurs: * AXA RENOUERA DÈS 2021 AVEC SA POLITIQUE NORMALE DE DIVIDENDES Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +1.19%