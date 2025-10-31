Axa, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 31 octobre 2025-

(AOF) - Axa (-3,20% à 38,08 euros)

L'assureur a dévoilé des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 6%, à 89,4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. La progression est ressortie à 7% en données comparables, soutenue par les primes en assurance vie et santé, qui ont progressé de 9% à 42,3 milliards d'euros. L'assureur a bénéficié d'une progression de 11% en assurance vie à 25,1 milliards d'euros, "reflétant une hausse des primes en prévoyance (+11%) en raison de fortes ventes à Hong Kong, en Suisse et au Japon, en unités de compte (+17%)". Mais nombre d'analystes pointent un environnement tarifaire plus difficile pour Axa, notamment en Espagne, en Grande-Bretagne, en Irlande.

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance des entreprises, et n° 1 européen de l’assurance des particuliers, né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 110 Mds€, réparti entre la France (26 %), le reste de l'Europe (36 %), AXA XL (dommages pour les entreprises, 18 %) et l'Asie, Afrique, EME & Latam (17 %) ;

- Deux grandes activités à poids égal : l’assurance dommages pour 51 % l’assurance vie & santé pour 49 % ;

- Double ambition d’une croissance organique durable et d’un renforcement sur les marchés cibles, attentive à l’adéquation de la gestion des risques et - l’appétence aux risques,

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,34 % (6,16 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (15,65 % et 26,02 %), Antoine Gosset-Grainville présidant le conseil de 15 administrateurs, Thomas Buberl étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Unlock the future » :

- recentrage sur l’assurance

- cession à BNP Paribas des activités de gestion d’actifs, pour un montant de 5,1 Mds€, assortie d’un accord stratégique de disposition par BNP Paribas de services d’investissement,

- cession des actifs bancaires belges à Crelan Banque, assortie d’un accord de distribution d’assurance-dommages et d’une prise de participation de 9,9 %

- priorité à la croissance organique et au déploiement des réseaux de distribution,

- adaptation de la direction globale de souscription aux risques cyber et climatiques,

- double appréciation systématique des processus clés et amélioration des marges en dommages des particuliers et, au Royaume-Uni, en santé,

- innovation nourrie par des investissements massifs dans les données et l’intelligence artificielle : écosystème Axa Next de 8 unités d’anticipation et gestion des risques émergents et mondiaux, simplification de l’expérience des clients, focus sur les initiatives BtoB avec la plateforme Digital Commercial pour les entreprises ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2026 : soutien au financement de la transition via 5 Mds€ d’investissements par an, montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- 2030 : réduction de 50 % de l’intensité carbone de l’actif général du groupe et sortie totale du secteur du charbon dans l’OCD

- lutte pour la biodiversité par des politiques de souscription et d’investissements ;

- Capacité à faire accepter de forts relèvements de tarifs (2024 et 2025) en assurance-dommages des particuliers, à maintenir le ratio combiné à l’égard des risques de catastrophe naturelle et, en assurance-vie et santé, à acquérir des affaires nouvelles et retenir les contrats ;

- Situation financière solide : 49,9 Mds€ de fonds propres avec ratio d’endettement de 20,6 % et gestion de trésorerie supérieure à 7 Mds€, le ratio de solvabilité II revenant à 216 %,

Défis

- Suivi des indicateurs de profitabilité en dommages et vie & santé (90,9 % et 98,9 %) ;

- Après une hausse de 7 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 : amélioration de 6 à 8 % du bénéfice opérationnel par action, rentabilité opérationnelle des capitaux propres portée de 14 à 16 % et 21 Mds€ cumulés de remontée de trésorerie ;

- Anticipations 2025-2026 :

- montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- croissance du résultat opérationnel par action de 6 % à 8 % par an et rentabilité opérationnelle des capitaux propres de 14 % à 16 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,15 € et lancement, après cession effective d’AXA IM, d’un programme de rachat d’actions de 1,2 Md€, dans le cadre de la politique de distribution -75 % du résultat, dont 15 % en rachats d’actions, avec engagement d’un dividende au moins égal à celui de l’exercice antérieur.