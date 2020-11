Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa peut aller au-delà d'un taux de distribution du dividende de 50%-60%-CFO Reuters • 04/11/2020 à 10:06









4 novembre (Reuters) - Etienne Bouas-Laurent, le directeur financier d'Axa AXAF.PA , a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes: * QU'IL Y A DE BONNES RAISONS POUR QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AILLE AU-DELÀ D'UN TAUX DE DISTRIBUTION DU DIVIDENDE DE 50%-60% QUAND IL PRENDRA SA DÉCISION * "LE TAUX DE DISTRIBUTION DE 50% À 60% EST UNE PREVISION, MAIS CE N'EST PAS UNE RÈGLE QUI NOUS LIE"-DIR. FINANCIER (Bureau de Paris)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.02%