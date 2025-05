AXA: partenariat stratégique avec eDreams ODIGEO information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - AXA Partners, filiale d'AXA proposant des solutions d'assistance, d'assurance voyage et d'assurance emprunteur et prévoyance, annonce un partenariat stratégique avec eDreams ODIGEO, la première plateforme d'abonnements de voyage au monde.



AXA Partners devient le partenaire d'assurance des marques de voyages eDreams ODIGEO (eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink) dans 15 pays d'Europe (dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni), au service de millions de clients par an.



Les produits d'assurance sur mesure offriront des couvertes complètes (dont les annulations de voyage, l'assistance médicale, les bagages perdus...), protégeant ainsi les clients dès la réservation de leur voyage jusqu'à leur retour à leur domicile.





