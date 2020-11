Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA n'a pas de problème pour verser un dividende l'an prochain -CFO Reuters • 03/11/2020 à 18:42









3 novembre (Reuters) - Le directeur financier d'Axa AXAF.PA Etienne Bouas-Laurent a déclaré mardi lors d'une conférence de presse * QU'AXA N'A AUCUN PROBLÈME POUR VERSER UN DIVIDENDE L'AN PROCHAIN * "SI ON REGARDE LA PROFITABILITÉ, LA SOLVABILITÉ ET LA LIQUIDITÉ DU GROUPE, IL N'Y A AUCUN PROBLÈME POUR DISTRIBUER UN DIVIDENDE L'ANNÉE PROCHAINE"-DIRECTEUR FINANCIER (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +3.89%