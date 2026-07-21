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AXA mise sur Microsoft 365 Copilot pour développer l'IA en interne
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 08:00

AXA annonce le déploiement à grande échelle de Microsoft 365 Copilot auprès de ses collaborateurs dans le monde, renforçant ainsi sa palette d'outils d'IA au bénéfice de ses collaborateurs et marquant une nouvelle étape majeure dans sa stratégie globale en matière d'IA.

Trois ans après le lancement de Secure GPT, un service d'IA interne conçu pour fournir un accès sécurisé aux LLM à l'ensemble des collaborateurs d'AXA, dans tous les métiers du groupe, l'assureur français lancera progressivement le déploiement de Microsoft 365 Copilot.

En intégrant nativement l'IA dans les outils Microsoft Office habituels tels que Teams, Outlook et Word, Microsoft 365 Copilot aidera chaque collaborateur à améliorer sa productivité et son expérience de travail au quotidien, en facilitant l'exécution des tâches courantes et en fluidifiant la collaboration entre les équipes à travers le monde.

Ce projet marque un nouveau chapitre dans l'ambition d'AXA de rester à la pointe de l'innovation dans le secteur de l'assurance, en dotant ses équipes d'outils avancés en matière d'IA afin d'apporter davantage de valeur à ses clients, tout en offrant une expérience collaborateur plus efficace et plus enrichissante, selon le groupe.

En tirant parti de ces technologies pour conserver un haut degré de personnalisation des services dans un environnement sécurisé, AXA estime que ses collaborateurs seront désormais mieux équipés pour répondre plus efficacement à l'évolution des besoins de ses clients, particuliers comme entreprises, dans le monde entier.

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