AXA : le support des 37,5E fonctionne à nouveau
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 15:56
Mais le titre se trouve également "coiffé" par une résistance qui gravite vers 41,5E : autrement la situation se décantera une fois franchi l'une des 2 bornes avec un potentiel de 4E à la hausse ou à la baisse dans un délai de 1 à 2 semaines maximum.
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