AXA-Le résultat opérationnel annuel en hausse à €7,6 mds

AXA SA AXAF.PA :
* RÉSULTAT NET ANNUEL EUR 7,19 MDS VERSUS EUR 5,06 MDS IL Y A UN AN (CONSENSUS: EUR 7,38 MDS)
* PRIMES BRUTES ÉMISES ET AUTRES REVENUS ANNUELS EUR 102,74 MDS VERSUS EUR 101,84 MDS IL Y A UN AN (CONSENSUS: EUR 103,04 MDS)
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ANNUEL EUR 7,60 MDS VERSUS EUR 6,08 MDS IL Y A UN AN (CONSENSUS: EUR 7,69 MDS)
* LE RATIO DE SOLVABILITÉ II À 227% AU 31 DÉC 2023, EN HAUSSE DE 12 PTS VERSUS 31 DÉC 2022
* DIVIDENDE DE EUR 1,98 PAR ACTION, EN HAUSSE DE 16% PAR RAPPORT À 2022 (CONSENSUS: EUR 1,84)
* MONTANT TOTAL DISTRIBUÉ EN DIVIDENDE POUR 2023: EUR 4,4 MDS-DIRECTEUR FINANCIER
* LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS D’UN MONTANT MAXIMAL DE EUR 1,6 MD
* CIBLE UN TAUX DE DISTRIBUTION DE 75%, DONT UN TAUX DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE DE 60% ET 15% PROVENANT DU PROGRAMME ANNUEL DE RACHAT D’ACTIONS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA
(Gdansk Newsroom)
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