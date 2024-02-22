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+ fortes hausses et baisses SBF 120

AXA-Le résultat opérationnel annuel en hausse à €7,6 mds
information fournie par Reuters22/02/2024 à 11:22

AXA SA AXAF.PA :

* RÉSULTAT NET ANNUEL EUR 7,19 MDS VERSUS EUR 5,06 MDS IL Y A UN AN (CONSENSUS: EUR 7,38 MDS)

* PRIMES BRUTES ÉMISES ET AUTRES REVENUS ANNUELS EUR 102,74 MDS VERSUS EUR 101,84 MDS IL Y A UN AN (CONSENSUS: EUR 103,04 MDS)

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ANNUEL EUR 7,60 MDS VERSUS EUR 6,08 MDS IL Y A UN AN (CONSENSUS: EUR 7,69 MDS)

* LE RATIO DE SOLVABILITÉ II À 227% AU 31 DÉC 2023, EN HAUSSE DE 12 PTS VERSUS 31 DÉC 2022

* DIVIDENDE DE EUR 1,98 PAR ACTION, EN HAUSSE DE 16% PAR RAPPORT À 2022 (CONSENSUS: EUR 1,84)

* MONTANT TOTAL DISTRIBUÉ EN DIVIDENDE POUR 2023: EUR 4,4 MDS-DIRECTEUR FINANCIER

* LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS D’UN MONTANT MAXIMAL DE EUR 1,6 MD

* CIBLE UN TAUX DE DISTRIBUTION DE 75%, DONT UN TAUX DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE DE 60% ET 15% PROVENANT DU PROGRAMME ANNUEL DE RACHAT D’ACTIONS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA

(Gdansk Newsroom)

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