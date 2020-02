Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa-Le coronavirus, plus un sujet d'activité en Chine et Hong-Kong-DG Reuters • 20/02/2020 à 10:15









20 février (Reuters) - Thomas Buberl, le directeur général d'Axa SA AXAF.PA , a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse: * QUE LE CORONAVIRUS EST JUSQU'ICI UN SUJET EN TERMES DE BAISSE DE L'ACTIVITÉ À HONG KONG ET EN CHINE CONTINENTALE, MOINS UN SUJET EN TERMES DE DOMMAGES Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA (Paris Newsroom)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -3.55%