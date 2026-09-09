AXA lance son opération annuelle d'actionnariat salarié

AXA fait part du lancement de son augmentation de capital réservée aux salariés, Shareplan 2026, proposée à plus de 110 000 collaborateurs de la compagnie d'assurance dans 40 pays, en France et à l'international.

Un nombre maximal de 58 951 965 actions pourra être émis dans le cadre de cette opération, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le prix de référence sera égal à la moyenne arithmétique des 20 VWAP (volume-weighted average prices).

Deux offres sont proposées dans la plupart des pays : une offre classique (souscription à 80% du prix de référence) et une offre Garantie Plus (souscription à 93,95% du prix de référence, avec une garantie de rendement minimum).

Selon le calendrier indicatif, la période de réservation se déroulera du 10 au 24 septembre, celle de fixation du prix de référence, du 2 au 29 octobre, et la période de souscription/rétractation, du 2 au 6 novembre. L'augmentation de capital est prévue le 3 décembre.