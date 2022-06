Axa Investment Managers prépare son retour sur le segment des ETF

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers, filiale de gestion d’actifs de l’assureur français Axa, planche actuellement sur un retour dans l’univers des fonds indiciels cotés (ETF) selon les informations de NewsManagers. La firme avait quitté le segment des fonds indiciels cotés (ETF) en mai 2009 après la cession de la gamme de trackers EasyETF à BNP Paribas Asset Management, avec qui elle l’avait conjointement lancée en février 2005.

En mars, le recrutement de l’ancien responsable des ETF d’Euronext, Brieuc Louchard, en qualité de responsable des marchés de capitaux, a fait office d'un premier indice d’un possible retour d’Axa IM sur le segment. Pour sa nouvelle incursion sur le segment, qui a considérablement évolué depuis 2009, le gestionnaire n’unira pas ses forces avec un autre acteur même si l'idée d'une collaboration a été envisagée. Axa IM s’intéresse aux ETF activement gérés, un segment qui a mis du temps à se développer en Europe.

Selon les informations de NewsManagers, la société de gestion a déjà établi une structure en Irlande (Icav) depuis décembre dernier pour la domiciliation de ses futurs ETF actifs. Une Icav qui a aussi reçu, mi-mai, l’agrément du régulateur luxembourgeois CSSF et qui compte déjà deux compartiments reprenant des thématiques environnementales, changement climatique et biodiversité, sur lesquels le gestionnaire a récemment lancé des fonds à impact actifs.

Sollicité par NewsManagers, Axa IM confirme qu'un retour sur les ETF est à l'étude. « Nous avons toujours été pragmatiques et opportunistes s’agissant de l'évolution de notre organisation et de nos activités, et ajoutons de nouvelles équipes et capacités à notre organisation lorsqu'il y a une logique commerciale et un alignement d'intérêt avec nos clients (comme l'a récemment illustré le création d'Axa IM Prime, par exemple). Dans le cadre de cette approche, les ETF sont un domaine que nous pourrions envisager car nous constatons qu'en tant que véhicule d'investissement, les ETF peuvent être attractifs pour nos clients, aux côtés de notre gamme de fonds communs de placement existante », indique la société de gestion.

Maturation du marché

Lorsqu’Axa IM (qui s’appelait encore à l’époque Axa IM Investment Solutions) était sorti du segment ETF, son directeur global des solutions d'investissement de l'époque, Thibaud de Vitry, expliquait que l'évolution de l'environnement et le renforcement de certains choix stratégiques pour Axa IM avaient poussé la firme à « reconsidérer la pertinence de notre présence sur le marché des ETF ». « A ce stade de maturité de la gamme EasyETF, il est d'ailleurs souhaitable qu'il y ait un seul pilote, et nous nous réjouissons que ce pilote soit BNPP AM », déclarait-il en 2009.

Les enjeux et montants des ETF en Europe ont bien changé depuis lors. En 2009, BNP Paribas AM a repris une gamme EasyETF composée de 22 fonds pour un total d’encours d’1,3 milliard d’euros à fin avril 2009. La gamme avait bien mûri fin 2021, comptant 100 ETF et fonds indiciels pour 35,4 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 17,7 milliards intégrant des composantes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Plus généralement, dans son dernier observatoire annuel de la gestion ETF produit en collaboration avec BNPP AM, Quantalys évoquait un marché ETF européen de 1.333 milliards d’euros sous gestion. Ce qui représentait 14% de la masse d’actifs gérés pour le compte d’investisseurs européens.