AXA: investissement d'AXA IM Prime dans Latour Capital information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - AXA IM Prime, via sa stratégie GP Stake, et Patria Investments, via sa stratégie Global Private Market Solutions (Patria GMPS), annoncent un accord en vue d'acquérir chacun une participation d'environ 15% dans Latour Capital.



Cet investissement vise à accélérer le développement de cette 'société d'investissement de premier plan sur le marché du private equity mid-cap en Europe', en mettant à profit les moyens et les expertises complémentaires d'AXA IM Prime et de Patria Investments.



'La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu dans les prochains mois', précisent les deux investisseurs.





