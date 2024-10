Axa IM : "un regain d’appétit pour le risque de la part des investisseurs"

(AOF) - Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM, a commenté l’évolution des marchés actions en Europe en septembre et les perspectives pour les semaines à venir. Selon lui, "en septembre, d'abord pénalisés par les craintes de ralentissement de l'économie tant aux Etats Unis qu'en Chine et en Europe, les marchés actions se sont finalement repris".

"La baisse de 50 points de base des taux directeurs de la Fed, rendue possible grâce à la chute de l'inflation, puis l'annonce totalement inattendue d'un plan de relance en Chine visant à assainir le marché de l'immobilier et soutenir les marchés financiers pour restaurer la confiance des consommateurs, ont provoqué un regain d'appétit pour le risque de la part des investisseurs, particulièrement au profit des marchés émergents. En parallèle, les marchés développés terminaient le mois de manière plus dispersée", poursuit-il.

Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividendes réinvestis a progressé de 1,01%, principalement grâce aux secteurs des services aux collectivités et de l'immobilier, portés par les baisses de taux et les valeurs cycliques qui ont profité de l'annonce du plan chinois.

A l'inverse, les secteurs de l'énergie et de la technologie terminent en baisse, pénalisés respectivement par la baisse des prix du pétrole et par les inquiétudes sur les semi-conducteurs. Le secteur de la consommation discrétionnaire a connu des fortunes diverses, avec d'un côté les valeurs du luxe qui ont bénéficié des effets d'annonce sur la Chine, tandis que les valeurs de l'automobile reculaient à la suite d'avertissements sur les résultats des principaux constructeurs européens.

Au cours des prochaines semaines, les premiers résultats trimestriels permettront sans doute de comprendre si les mesures de soutien à l'économie n'étaient en réalité qu'une réaction des gouvernements et des banques centrales à une dégradation plus rapide et/ou plus forte qu'anticipée de la croissance.

"Dans tous les cas, maintenant digéré l'effet de surprise des annonces, l'incertitude engendrée par l'élection présidentielle américaine devrait limiter la hausse des marchés actions, d'autant que les récentes tensions au Moyen-Orient contribuent à compliquer l'analyse. En Europe, la publication des lois de finances pourrait également venir ajouter un peu de volatilité sur certains marchés", fait savoir Gilles Guibout.