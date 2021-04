Axa IM transforme son fonds sur les femmes en fonds progrès social

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, sur la diversité entre les femmes et les hommes, pour investir sur le thème plus large du progrès social.

Le fonds de 200 millions d'euros, lancé en 2017, est désormais renommé AXA WF Framlington Social Progress. Sa stratégie abordera désormais les objectifs de développement durable des Nations Unies dans leur dimension sociale.

La stratégie s'articule plus précisément autour de trois thèmes clés liés aux besoins sociaux : l' accès au logement, à des infrastructures de base et à l' inclusion financière et technologique (ODD 8, 9, 11) ; la protection à travers des solutions de santé et la sécurité (ODD 2, 3, 11,16) ; le progrès en investissant dans des entreprises qui favorisent l' éducation, l' entreprenariat et le bien-être (ODD 4, 5, 8, 9).

" L' émancipation économique des femmes continuera d' être un axe important du Fonds AXA WF Framlington Social Progress, et la diversité femmes-hommes sur le lieu de travail restera une des pierres angulaires du programme d' engagement actionnarial d' AXA IM, notamment grâce au renforcement de nos capacités d'engagement et de vote et d' autres initiatives comme le 30 % Club Investor Group en France et au Royaume-Uni " , assure Anne Tolmunen, qui reste gérante du fonds. De plus, 5 % des frais de gestion du fonds continueront d' être reversés par AXA IM à des organismes caritatifs qui soutiennent, entre autres, l' éducation (Fondation Epic), la biodiversité & le climat et des initiatives liées à la santé (fondation Access to Medicine).

Le repositionnement de ce fonds sur les femmes fait suite à la disparition du fonds de Legal & General Investment Management sur le même sujet, le Future World Gender, par manque d' intérêt des investisseurs. Le fonds a été simplement fusionné dans un autre. Une porte-parole d'Axa IM précise à cet égard que l'ouverture du fonds à d'autres considérations répond aux besoins des clients. " Au fil des années, nos clients ont manifesté un plus grand intérêt pour une stratégie d'impact social plus large que pour une stratégie de niche " , indique-t-elle.