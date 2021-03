Axa IM signe une année record sur ses encours

(NEWSManagers.com) - La barre des 1.000 milliards de dollars d' encours pour Axa IM a été franchie. Certes, ce ne sont pas des euros, mais il n' empêche, le gestionnaire a signé une belle année de collecte en 2020. Les encours de la filiale de gestion d'Axa, au 31 décembre 2020, totalisent 858 millions d' euros (1.041 milliards de dollars), en progression de 7,1 % par rapport à l' année précédente. La collecte nette atteint 40 milliards d' euros, contre 12,8 milliards d' euros en 2019. Sur ce montant, les clients externes représentent 18 milliards d' euros, les entités du groupe Axa pèsent pour 13 milliards et 10 milliards d' euros sont issus de ses joint-venture en Asie.

Le groupe a terminé l' intégration des actifs d' Axa XL et d' AllianceBernstein en 2020, ces derniers représentant la majorité des actifs de 13 milliards venus du groupe Axa.

Concernant les différents pôles, hors joint-venture, la gestion " core " collecte 17 milliards d' euros et la gestion Alts (qui regroupe les expertises alternatives du groupe), 12 milliards. Les actifs sous gestion d'Axa IM Alts atteignent désormais 159 milliards d'euros, en hausse de 14 %. " En 2020, la demande des clients a coïncidé avec nos produits, qui disposaient déjà d' un bon historique de performance " , se félicite Marco Morelli, président exécutif d' Axa IM.

Avec un chiffre d' affaires de 1,3 milliard d' euros, en progression de 4% sur un an, la société dégage un résultat opérationnel de 279 millions d' euros, en hausse de 6%. Si le coefficient d' exploitation (le rapport des charges sur les revenus) reste élevé, à 71,9%, un niveau équivalent à celui de 2019 (et loin de celui des meilleurs du secteur, entre 50 et 55%), le groupe a l' objectif de le baisser dans les deux années qui viennent, en maîtrisant ses coûts, mais en se focalisant surtout sur la croissance de ses revenus.

Développements aux Etats-Unis et en Asie

Pour l' année qui vient, Axa IM veut encore renforcer sa présence auprès des investisseurs tiers. Leur proportion a d' ailleurs augmenté en 2020, puisqu' ils représentent maintenant 43% des actifs du groupe, contre 35% en 2019. Le groupe veut aussi développer ses forces commerciales sur des géographies sur lesquelles il estime qu' il n' est pas assez présent, à savoir l' Asie et les Etats-Unis. Le groupe va donc créer une équipe commerciale pour distribuer ses produits, essentiellement de sa gamme Core, en Asie périphérique et va renforcer son équipe américaine afin de lever des fonds pour ses produits de sa gamme Alts. Actuellement, une quinzaine de commerciaux d'Axa IM travaillent aux Etats-Unis (pour 180 personnes travaillant pour le groupe et basées Outre-Atlantique, incluant Rosenberg).

Axa IM veut aussi continuer à se concentrer sur l' ESG, et précise que 89 % de ses actifs sous gestion Core répondent à ces critères. " Nous avons complètement intégré l' ESG dans toutes les stratégies, et nous avons renforcé la recherche dans ce domaine " , précise Marco Morelli.