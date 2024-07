Axa IM repositionne son fonds métavers

Axa Investment Managers a annoncé ce 5 juillet avoir repositionné son fonds Axa WF Metaverse. Renommé WF AI & Metaverse, le fonds inclut désormais le thème de l’intelligence artificielle dans son univers d’investissement, en plus de celui du métavers. Il continuera d’être géré par Pauline Llandric et Bradley Reynolds, tous deux basés à Londres.

Le fonds Axa WF Metaverse avait été lancé en 2022 au moment où le sujet était à la mode. Plusieurs autres sociétés de gestion avaient également conçu des produits sur ce thème. Mais le monde virtuel du métavers ne semble pas faire rêver les investisseurs. Une étude de Cerulli datée de janvier 2023 montrait que les investisseurs européens ne s’étaient pas rués sur ces fonds. Le consultant dénombrait alors une dizaine de fonds d’investissements et de fonds indiciels cotés (ETF) consacrés à la thématique du métavers, pour un encours cumulé de 98 millions de dollars.

Le fonds Axa WF Metaverse, pour sa part, affichait un encours d’environ 60 millions d’euros au 30 juin.

« Nous sommes convaincus que les synergies existantes entre l’IA et le métavers pourraient offrir des opportunités sans précédent, mais la révolution qu’est l’IA s’étend au-delà des frontières et des applications du métavers. Alors que les entreprises déjà présentes en portefeuille sont à la pointe de l’innovation en matière d’IA, nous pensons qu’élargir l’univers d’investissement du fonds en englobant l’univers encore plus large de l’IA nous permettra de saisir des opportunités plus intéressantes », a commenté Tom Riley, responsable des stratégies thématiques mondiales chez Axa IM Equity.