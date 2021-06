Axa IM réorganise ses forces commerciales par région

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers a réorganisé ses forces de vente par région, selon des informations parues dans Funds People Italia et confirmées à NewsManagers.

De grandes régions ont été définies et plusieurs personnes ont été nommées à la tête de ces grands ensembles.

La France se retrouve dans la région Europe occidentale, avec la Belgique et le Luxembourg. Ce pôle est dirigé par Pierre de Bonneville, qui était précédemment en charge de Client Group Core pour la France ainsi que des SSE (Sovereign and Supranational Entities) et des nouveaux marchés.

L' Europe du Sud, qui inclut l' Italie, l' Espagne et le Portugal, va être pilotée par Pietro Martorella, qui était jusqu' à présent responsable de l' Italie.

L' Europe du Nord, regroupant le Royaume-Uni, la Scandinavie et les Pays-Bas, est confiée à John Sainsby.

Pour la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), c' est Andre Thali qui a été nommé responsable.

Des zones Amériques, Asie-Pacifique et Japon ont aussi été définies, avec à leur tête Beatriz Barros de Lis, Terence Lam et Kuniyiki Saito.