Axa IM renforce son équipe Thematic Equity.

(AOF) - Axa Investment Managers a annoncé la nomination de Megan Brennan en qualité de gérante de portefeuille au sein de son équipe Thematic Equity, effectif immédiatement. Elle est basée à Londres et reporte à Tom Riley, head of Global Thematic Strategies d’Axa IM Core.

Megan Brennan rejoint Axa IM après avoir travaillé durant sept ans pour Sarasin & Partners LLP en tant qu'analyste et gérante de portefeuille de fonds thématiques actions et multi-actifs. Elle travaillera en étroite collaboration avec Tom Riley et Gregg Bridger, gérant de portefeuille, et co-gérera plusieurs stratégies actions thématiques mondiales du gestionnaire d'actifs.