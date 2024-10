Axa IM renforce sa gamme d’ETF obligataires

(AOF) - Axa Investment Managers a annoncé le lancement d’Axa IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF et Axa IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF. Le premier est coté aujourd’hui et le second le sera courant octobre.

Axa IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF a pour objectif de répliquer la performance de l'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond Index. Il offre une exposition à la dette souveraine émise par le gouvernement américain sur son marché domestique libellée en dollar américain. Offrant la duration la plus élevée disponible sur le marché, cet ETF offre ainsi un positionnement unique pour les investisseurs ayant un besoin d'exposition aux marchés obligataires sur le long terme.

Axa IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF a pour objectif de répliquer la performance de l'indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index. Il offre aussi aussi une exposition à la dette souveraine émise par le gouvernement américain sur son marché domestique libellée en dollar américain avec une maturité inférieure à 1 an. Du fait de sa maturité courte, cette brique d'allocation dynamique permet aux investisseurs d'investir leurs liquidités en dollar à court terme.

A leurs lancements respectifs, ces ETF seront disponibles à la commercialisation en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en France, en Italie (limité aux investisseurs institutionnels jusqu'à sa cotation en Italie), au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne et en Suède.