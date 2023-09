- Quelques jours après l’annonce de son départ de Credit Suisse Asset Management, Jeroen Bos refait surface chez Axa Investment Managers. L’intéressé vient d’y être recruté en tant que responsable mondiale des actions. Il prendra ses fonctions le 1er novembre et succédera à Mark Hargraves, qui quitte le groupe Axa.Basé à Londres, Jeroen Bos sera rattaché à Hans Stoter, responsable mondial d’Axa IM Core, et aura pour mission de « réaliser les objectifs de croissance de la plateforme actions d’Axa IM, ainsi que d’en développer les performances d’investissement, commerciales et financières ».Jeroen Bos était précédemment responsable mondial de l’investissement durable Credit Suisse Asset Management, désormais passé dans le giron d’UBS. Il avait rejoint l’entreprise suisse en janvier 2022 après avoir été responsable des actions et de l’investissement responsable chez NN Investment Partners, qui a de son côté été absorbé par Goldman Sachs Asset Management. Au cours de sa carrière, Jeroen Bos a également occupé différents postes de gestionnaire de portefeuille d’actions mondiales et d’analyste actions. A lire aussi: Axa IM va supprimer des postes en France

Laurence Marchal