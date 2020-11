Axa IM - Real Assets prend 49 % de REI Habitat

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers - Real Assets prend une participation de 49 % dans REI Habitat, un groupe de promotion immobilière écologique, spécialisé dans la construction d' immeubles collectifs en structure bois depuis 2009.

L' objectif de cette entrée au capital d' Axa IM - Real Assets est d' accélérer le développement de REI Habitat. Et, parallèlement, d' investir "durablement" dans la filière forêt-bois française. "Grâce à ce partenariat, l' ambition du groupe REI Habitat est désormais de développer sur les 7 prochaines années plus de 400.000 m2 de logements et bureaux en structure bois sur l' ensemble du territoire national, représentant environ 120.000 m3 de bois français, correspondant à une augmentation significative de l'activité pour la filière forêt-bois française", détaille un communiqué.

Les deux partenaires REI Habitat et Axa IM - Real Assets, ainsi que l'ensemble des acteurs ayant contribué à la mise en place de ce partenariat (Gide Loyrette Nouel, Fairway, Accuracy et Edmond de Rotschild Corporate Finance), s' engagent par ailleurs à reverser une partie des honoraires de la transaction sous forme de mécénat au fonds " Plantons pour l' avenir " . Ce fonds de dotation, créé et porté par les professionnels de la filière depuis 2014, a pour objet dans le cadre de sa mission d' intérêt général concourant à la défense de l' environnement, de soutenir des projets de reboisement en France pour une gestion durable ainsi que des projets d' éducation et de recherche.