Axa IM : moindre dynamisme du marché primaire obligataire en avril

(AOF) - Dans un contexte de forte volatilité, le marché primaire obligataire a été moins dynamique avec des émissions brutes de seulement 55 milliards d'euros en avril, équitablement réparties entre les corporate et les financières, observe Boutaina Deixonne, head of Euro IG and HY Credit chez Axa IM, dans son commentaire de l’évolution du marché du crédit Euro. Au sein des secteurs non financiers, l'automobile, la chimie, les biens de consommation et les services publics ont dominé le marché.

Boutaina Deixonne a vu quelques émetteurs américains comme T-Mobile USA (triple tranche inaugurale), General Mills, General Motors et Procter & Gamble. Les émissions de titres subordonnés ont été limitées à quelques transactions comme AIB AT1, Achmea et Crelan Tier 2.

En termes de flux, le gestionnaire d'actifs continue de constater des entrées dans les fonds crédit européens investment grade malgré de faibles rendements totaux depuis le début de l'année, tandis que les flux entrants dans l'univers high yield ont décéléré.