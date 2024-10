Axa IM liquide son fonds axé sur les obligations sociales

Axa Investment Managers, filiale de gestion d’actifs d’Axa, va liquider son fonds Axa WF ACT Social Bonds le 25 novembre, a appris L’Agefi .

D’après une lettre aux porteurs consultée par L’Agefi , le conseil d’administration de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds observe « des perspectives commerciales limitées » pour le fonds Axa WF ACT Social Bonds et « qu’il peut ne pas être géré de la manière la plus efficiente d’un point de vue économique, compte tenu à tout moment de l'évolution limitée du total de ses actifs nets » .

Le fonds, lancé en février 2022, investissait au moins à 75% de son actif net dans des obligations sociales et durables. Il visait un objectif de bénéfice social mesurable sur trois problématiques : l’émancipation des individus pour promouvoir l’accès à l’éducation ainsi que la préservation et la création d’emplois?; l’inclusion pour promouvoir l’accès aux besoins de base tels que l’eau potable, l’énergie ou le logement, et la santé et la sécurité pour valoriser un accès plus large aux services de santé.

Le fonds, classé article 9 et géré par Johann Plé , répondait à quatre objectifs de développement durables (élimination de la pauvreté, bonne santé et bien-être, travail décent et croissance économique, villes et communautés durables). Il présentait des encours inférieurs à 30 millions d’euros au 18 octobre 2024 et un rendement négatif de 11,9% depuis son lancement en février 2022 à la date du 17 octobre 2024.

Adrien Paredes-Vanheule